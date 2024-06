Stiri pe aceeasi tema

- Real Madrid a scris istorie pe Wembley, reușind sa iși adjudece o noua „urecheata”, „La decimoquinta”. Succesul a fost posibil datorita reușitelor semnate de Dani Carvajal și Vinicius Jr in minutele 74, respectiv 83. Cu victoria din ultimul act in fața celor de la Dortmund, formația lui Carlo Ancelotti…

- Carlo Ancelotti (64 de ani), a susținut conferința de presa premergatoare finalei Ligii Campionilor, in care Real Madrid o va infrunta pe Borussia Dortmund, sambata, 1 iunie, de la 22:00. Antrenorul italian poate scrie istorie. Fiind singurul tehnician cu 4 Ligi ale Campionilor in palmares (doua cu…

- Au inceput deja emoțiile pentru cupele europene. FCSB sta cu ochii pe finala Champions League și se roaga sa caștige fotbaliștii lui Carlo Ancelotti. Aici nu este vorba despre simpatii, ci despre calcule. O eventuala victorie a Borussiei Dortmund ii poate incurca grav pe campionii Romaniei. Haideți…

- Alexandru Barbu revine cu o noua ediție GSP Live, astazi, de la 11:00, alaturi de jurnalistul GSP Daniel Grigore. Borussia Dortmund s-a calificat in finala Ligii Campionilor, dupa o noua prestație impecabila, de data aceasta pe „Parc des Princes”, scor 1-0 (2-0 la general). Astazi, „galbenii” iși vor…

- Borussia Dortmund s-a impus tur-retur cu PSG, de fiecare data cu 1-0, și s-a calificat astfel in finala Champions League, unde va da piept cu invingatoarea „dublei” Real Madrid - Bayern Munchen, 2-2 in tur. Scenariul in care Germania va trimite 6 echipe in proximul sezon al Ligii Campionilor prinde…

- Carlo Ancelotti (64 de ani), antrenorul lui Real Madrid, a oferit prima reacție dupa remiza obținuta de echipa sa pe terenul lui Bayern Munchen, scor 2-2, in turul semifinalelor UEFA Champions League. Tehnicianul nu a fost pe deplin mulțumit de jocul echipei sale și a anunțat faptul ca elevii sai vor…

- Carlo Ancelotti (64 de ani), antrenorul celor de la Real Madrid, a comentat prelungirea contractului omulogului sau de la Barcelona, Xavi (44 de ani). Tehnicianul italian a vorbit și despre comentariile președintelui Barcelonei, Joan Laporta (61 de ani), de dupa „El Clasico”. ...

- Carlo Ancelotti i-a raspuns lui Pep Guardiola, dupa ce antrenorul „cetațenilor” a atras atenția asupra faptului ca Real Madrid are un program mai ușor decat Manchester City inaintea dublei din sferturile Champions League dintre spanioli și englezi. Ancelotti a admis ca echipa pe care o antreneaza, Real…