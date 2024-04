Stiri pe aceeasi tema

- Indicele paneuropean Stoxx 600 a urcat cu 0,4%, majoritatea sectoarelor si burselor majore fiind in teritoriu pozitiv. Actiunile tehnologice au urcat cu 1,35%, sectorul determinand, de asemenea, castiguri in Statele Unite, in timp ce actiunile sectorului media au scazut cu 0,5%. Bugetul Regatului Unit…

- Borisov, fost ministru adjunct al apararii, a declarat ca Rusia si China au lucrat impreuna la un program lunar, iar Moscova poate contribui cu expertiza sa in domeniul „energiei nucleare spatiale”. „Astazi, luam in considerare in mod serios un proiect – undeva la cumpana anilor 2033-2035 – pentru a…

- Samsung a lansat luni Galaxy Ring, dupa ce l-a prezentat la inceputul acestui an. Dispozitivul, care este prima incursiune a companiei sud-coreene in aceasta categorie de produse, are mai multi senzori care pot urmari markeri de sanatate, cum ar fi ritmul cardiac al purtatorului. Acesta face parte dintr-un…

- Blocul de 27 de membri lucreaza la un al 13-lea pachet de sanctiuni ca urmare a invaziei pe scara larga a Rusiei in Ucraina, care ar putea fi gata la sfarsitul acestei luni, pentru a marca implinirea a doi ani de razboi. Unul dintre oficialii UE, care nu a dorit sa fie numit din cauza caracterului sensibil…

- China a acuzat SUA de exacerbarea conflictului din Orientul Mijlociu prin atacurile din Irak si Siria, ca represalii, potrivit dpa, informeaza AGERPRES . Actiunile SUA in regiune consolideaza „cercul vicios al violentei si contra-violentei”, a declarat ambasadorul Chinei la ONU, Zhang Jun, citat marti…

- Musk a spus ca cresterea va fi ”considerabil mai mica”, deoarece Tesla se concentreaza pe un vehicul electric de generatie urmatoare mai ieftin, care urmeaza sa fie produs la fabrica sa din Texas in a doua jumatate a anului 2025, ceea ce este de asteptat sa declanseze urmatorul boom al livrarilor. Dar…

- Ieri, 22 ianuarie 2024, in China s-a produs un cutremur devastator cu magnitudinea de 7 grade. Peste 120 de cladiri au fost avariate și 3 oameni au murit, anunța Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului. ”Seismul cu magnitudinea de 7,0 pe scara Richter a zguduit regiunea…

- Indicele paneuropean Stoxx 600 a coborat cu 1,1%, toate sectoarele si bursele importante fiind in teritoriu negativ. Actiunile miniere au condus pierderile, incheind sesiunea in declin cu 2,1%. Indicele german DAX a scazut cu 0,84%, CAC 40 al bursei din Paris cu 1,07%, iar FTSE MIB al bursei din Milano…