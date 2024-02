Samsung a lansat luni Galaxy Ring, dupa ce l-a prezentat la inceputul acestui an. Dispozitivul, care este prima incursiune a companiei sud-coreene in aceasta categorie de produse, are mai multi senzori care pot urmari markeri de sanatate, cum ar fi ritmul cardiac al purtatorului. Acesta face parte dintr-un impuls mai amplu in sectorul dispozitivelor pentru sanatate al Samsung. Honor isi dezvolta propriul inel inteligent, a declarat directorul general al companiei, George Zhao, pentru CNBC, la Mobile World Congress de la Barcelona. ”Pe plan intern, avem acest tip de solutie, acum lucram la acea…