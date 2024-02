Uniunea Europeană vrea să sancţioneze firmele chineze care au ajutat Rusia să eludeze sancţiunile occidentale Blocul de 27 de membri lucreaza la un al 13-lea pachet de sanctiuni ca urmare a invaziei pe scara larga a Rusiei in Ucraina, care ar putea fi gata la sfarsitul acestei luni, pentru a marca implinirea a doi ani de razboi. Unul dintre oficialii UE, care nu a dorit sa fie numit din cauza caracterului sensibil al discutiilor, a declarat: ”Companiile si entitatile chineze din alte tari terte, care sunt implicate in sprijinirea Rusiei pentru eludarea sanctiunilor” vor aparea in urmatoarea runda a masurilor impuse Rusiei pentru razboiul sau din Ucraina. Un alt oficial a spus ca cei 27 de ambasadori ai… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

