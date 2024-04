Stiri pe aceeasi tema

- Procurori europeni de la Parchetul European (EPPO) investigheaza acuzațiile de infracțiuni penale in legatura cu negocierile privind achiziția de vaccinuri anti-COVID dintre președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și directorul general al Pfizer, Albert Bourla, transmite Politico, citata…

- Acordul, care a fost semnat duminica, 17 martie, prevede indeosebi investiții in proiecte in domeniul energiei și al migrației, benefice indeosebi pentru economia egipteana, aflata in prezent in cea mai grava criza economica din istoria sa. A fost semnat de președintele egiptean Abdel Fattah al-Sissi…

- Prezenta la București pentru a participa la congresul Popularilor Europeni, care au ales-o candidata lor pentru un nou mandat la președinția Comisiei Europene, Ursula von der Leyen a avut cuvinte de lauda pentru președintele Klaus Iohannis. „Suntem atat de mandri de Klaus Iohannis, pentru conducerea…

- Premierul Marcel Ciolacu s-a intalnit cu șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, cu care a discutat despre mai multe subiecte importante pentru Romania. Aderarea completa la spațiul Schengen sau finanțarile prin PNRR au fost printre subiectele deschise de premierul roman. Ciolacu nu a discutat…

- Comisia Europeana va prezenta o propunere de strategie industriala de aparare in trei saptamani, a declarat sambata presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, si va deschide, de asemenea, un birou de inovare in domeniul apararii in Ucraina, informeaza Reuters preluat de Agerpres. "Europa…

- Eurodeputații liberali Dan Motreanu și Daniel Buda au solicitat Comisiei Europene creșterea bugetului rezervei de criza a Politicii Agricole Comune (PAC) pentru a oferi sprijin fermierilor. “In scrisoarea trimisa președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, reamintim ca fermierii din UE sunt…