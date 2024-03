Mesaj de urgenţă de la Comisia Europeană: Pierdeți banii PNRR Comisia Europeana a avertizat miercuri Romania ca a ramas in urma cu reformele pe care trebuie sa le faca in schimbul fondurilor de redresare ale UE, iar deficitul sau fiscal intr-un an electoral aglomerat este ingrijorator, punand in pericol accesarea a miliarde de euro din PNRR. Pana in prezent, Romania a primit aproximativ 9 miliarde de euro dintr-un pachet total de granturi si imprumuturi in valoare de 28,5 miliarde de euro disponibile pana in 2026 in cadrul mecanismului de redresare si rezilienta al UE (PNRR). Platile sunt conditionate insa de o serie de reforme, inclusiv de schimbari fiscale,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

