Schema de plafonare-compensare a facturilor la energie și gaze naturale din Romania a ajuns in atenția Comisiei Europene, potrivit unui raspuns transmis de Bruxelles la solicitarea HotNews.ro. Aceasta in contexul in care prețurile in toata Europa sunt la nivelurile dinaninte de criza energetica, iar țara noastra este singura care mai acorda subvenții. In plus, guvernele au putut fixa prețuri reglementate sub costuri și pentru firme doar pana la 31 decembrie 2023. Autoritațile de la Bruxelles incearca acum sa ințeleaga de ce Guvernul de la București vrea sa mențina schema pana in 2025.