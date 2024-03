Stiri pe aceeasi tema

- Schema de compensare - plafonare pentru energie ar putea fi prelungita pana in 2026, a declarat ministrul Energiei, Sebastian Burduja. Intr-o conferința de presa, el a menționat ca un raspuns final ar putea fi dat in maximum doua saptamani.

- "In trimestrul III al anului trecut, luand in calcul preturile plafonate, deci cele platite efectiv de romani, Romania a avut al patrule cel mai ieftin gaz si a cincea cea mai ieftina energie electrica din Uniunea Europeana. Sunt datele Eurostat pe trimestrul III din 2023. Sunt curios daca aceste stiri…

- Legea Deepfake va fi supusa votului in Parlament saptamana viitoare, in condițiile in care tot mai multe fotografii și video trucate și generate cu Inteligența Artificiala sunt postate pe internet. Cine creeaza astfel de conținut, fara sa menționeze ca este un clip video artificial, risca inchisoarea,…

- Schema de plafonare-compensare a facturilor la energie și gaze naturale din Romania a ajuns in atenția Comisiei Europene, potrivit unui raspuns transmis de Bruxelles la solicitarea HotNews.ro. Aceasta in contexul in care prețurile in toata Europa sunt la nivelurile dinaninte de criza energetica, iar…

- Sebastian Burduja (PNL), ministrul Energiei, a declarat ca vrea sa pastreze schema de plafonare-compensare a preturilor din energie pana in martie 2025. „Cu siguranta, pastram schema de plafonare- compensare, deci preturi plafonate la romanul de rand si la companiile romanesti din economie. Aceasta…

- „Cu siguranta, pastram schema de plafonare- compensare, deci preturi plafonate la romanul de rand si la companiile romanesti din economie. Aceasta schema a asigurat o stabilitate pentru clientul final dar si pentru furnizori”, a spus ministrul Energiei, miercuri.„Mai mult, discutam de 5 milioane de…

- Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a declarat miercuri ca intentioneaza sa pastreze schema de plafonare a preturilor din energie pana in martie 2025, el precizand ca datoria Minsterului Energiei catre furnizori este undeva la 2 miliarde de lei. Despre ce se va intampla dupa ce schema de plafonare…

- Schema de plafonare/compensare va costa anul viitor bugetul de stat doar trei miliarde lei, fata de 9-10 miliarde lei anul acesta, a declarat ministrul Energiei, Sebastian Burduja, informeaza AGERPRES . „ANRE (Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei n.r) ne spune ca schema de plafonare…