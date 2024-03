Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul ia in calcul prelungirea cu inca un an, pana in anul 2026, a schemei de plafonare a prețului energiei, a afirmat, luni, ministrul de resort, Sebastian Burduja. El a subliniat ca, in opinia sa, subvențiile ar trebui mai bine țintite pe anumite categorii socio-economice, așa cum se intampla și…

- Piața mierii de albine din Romania este inundata de produse venite din Ucraina, spun producatorii romani. Din acest motiv Asociația Apicultorilor Profesioniști atrage atenția ca prețul mierii convenționale poliflora a scazut aproape la jumatate pe fondul importurilor masive din țara vecina. Dupa doi…

- Ministrul ucrainean al Energiei, Herman Haluscenko, a exclus orice acord comercial care ar permite gazelor naturale rusesti sa continue sa treaca prin Ucraina, dupa ce actualul acord de tranzit va expira la finele acestui an.

- Pasii urmatori iesirii din mecanismul de plafonare a preturilor la energie trebuie pregatiti in cursul acestui an si trebuie gasite solutii pentru ca piata sa functioneze bine, cu preturi rezonabile si protectia celor vulnerabili, a declarat, marti, presedintele Consiliului Concurentei, Bogdan Chiritoiu.…

- Președintele PNL București, ministrul Sebastian Burduja, a lansat joi, 25 ianuarie, un sondaj online prin care ii invita pe bucureșteni sa iși spuna parerea despre primarul general Nicușor Dan și a spus ce iși dorește pentru București, precizand ca soluția este „calea dreapta, calea liberala”.„M-ați…

- ”Dereglementarea pietei de furnizare de gaze naturale pentru clientii casnici, inceputa in vara lui 2020, a condus la aparitia unor oferte atractive pentru clientii romani, atat din perspectiva preturilor reduse, cat si din cea a pachetelor oferite (oferte combinate pentru gaze naturale, energie electrica,…

- Ingrijorarea romanilor ramane prețul la facturile de energie și gaze. Neincrezatori sunt cetațenii și in ceea ce privește corectitudinea companiilor privind facturarea. La toate acestea a raspuns Sebastian Burduja (PNL), ministrul Energiei, intr-o intervenție la Antena 3 CNN. Burduja da ca sigura…

- Grupul TeraPlast achiziționeaza producatorul de țevi Palplast din Republica Moldova. Prețul tranzacției este de 1,8 milioane de euro, din care un milion de euro este aport al TeraPlast la capitalul Palplast Moldova și 800.000 de euro se vor plati catre acționariatul existent. TeraPlast vrea sa iși intareasca…