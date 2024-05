Stiri pe aceeasi tema

- Marile companii auto europene nu vor avea mult timp la dispozitie pentru a-si restructura operatiunile si liniile de productie, pentru a concura cu grupurile chineze care se extind rapid, iar tarifele vamale mai ridicate ar avea un impact prea redus, au apreciat directorii din industria auto la un eveniment…

- Musk pariaza ca tehnologia va deveni o sursa importanta de venituri pentru cel mai valoros producator de automobile din lume. Dar de ani de zile nu a reusit sa atinga obiectivul de a oferi vehicule autonome, tehnologia sa fiind aflata sub un control de reglementare si legal din ce in ce mai mare. Musk…

- Baza mai mare de investitori din New York si accesul mai usor la capital in comparatie cu Londra se reflecta in evaluari mai mari, care au incurajat mai multe companii din Marea Britanie sa se listeze acolo, inclusiv producatorul de cipuri Arm. ”Londra este o piata de vanzare. Daca aveti evaluari modeste,…

- Proiectul de concluzii ale unui summit al liderilor UE programat pentru 17-18 aprilie, vazut de Reuters, a aratat, de asemenea, ca liderii vor solicita dezvoltarea unei piete europene de securitizare si o mai buna supraveghere a actorilor de pe piata financiara transfrontaliera. Liderii vor indemna…

- Volkswagen vrea sa evite stabilirea unor obiective ”utopice” pentru cota sa de piata in China, a declarat vineri CEO-ul sau pentru ziarul german FAZ, adaugand ca orice peste 10% este ”foarte respectabil”, avand in vedere concurenta intensa, transmite Reuters.

- Chinezii intra puternic pe piața din Europa: Mașinile electrice care vor concura Dacia SpringCompania chineza Leapmotor va construi vehicule electrice cu preturi accesibile la uzina Tychy din Polonia a partenerului Stellantis, urmand sa concureze inclusiv Dacia Spring, au declarat vineri doua surse…

- Productia masinii electrice mici T03 a Leapmotor ar putea incepe inainte de sfarsitul lunii iunie, utilizand tehnica SKD, care implica transformarea kiturilor partial asamblate in vehicule finite, a spus una dintre persoane. Leapmotor a ales fabrica din Polonia a partenerului sau Stellantis, in cadrul…

- Pana la sfarsitul anului 2025, Chery planuieste trei modele SUV fiecare din marcile Omoda si Jaecoo, cu un mix de tipuri de combustibil pentru a servi diferite parti ale Europei. Chery este unul dintre cativa producatori de automobile chinezi care aduc vehicule mai ieftine, in mare parte electrice,…