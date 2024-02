Stiri pe aceeasi tema

- Actiunile L’Oreal au scazut vineri cu peste 7%, inainte de a reduce usor pierderile, deoarece compania a raportat vanzari mai mici decat se astepta si a indicat o incetinire a cererii in Asia, transmite CNBC.Cel mai mare brand de frumusete din lume a raportat joi vanzari sub estimari in trimestrul…

- Multe vehicule electrice si-au pierdut eligibilitatea in SUA pentru credite fiscale de pana la 7.500 de dolari dupa ce noile reguli de aprovizionare a bateriilor au intrat in vigoare luni, intre acestea fiind Nissan Leaf, Tesla Cybertruck All-Wheel Drive si Chevrolet Blazer EV, a declarat Trezoreria…

- Vestea vine in timp ce Israelul ramane blocat intr-un razboi cu gruparea militanta palestiniana Hamas, in urma atacului Hamas din 7 octombrie asupra Israelului. Este, de asemenea, o mare demonstratie de sprijin din partea unei mari companii americane si o oferta generoasa a guvernului Israelului intr-un…

- Gigantul rus Gazprom se asteapta in acest an la o scadere de aproape 40% a profitului inainte de taxe, dobanzi, depreciere si amortizare (EBITDA) in comparație cu 2022, transmite Reuters. Gazprom urmeaza politica altor companii rusești și nu mai raporteaza datele exacte ale profiturilor sale, iar cifrele…

- Europa are o fereastra de timp de numai 5 pana la 8 ani pentru a-si creste capacitatea de aparare, inclusiv cea a industriei militare, in timp ce SUA se reorienteaza tot mai mult catre regiunea Indo-Pacifica, a estimat ministrul german al apararii Boris Pistorius intr-un interviu acordat publicatiei…

- Europa trebuie sa se grabeasca pentru a se asigura ca se poate apara mai bine, deoarece noi amenintari militare ar putea aparea pana la sfarsitul deceniului, in timp ce atentia aliatului sau in materie de securitate, Statele Unite, se indreapta spre regiunea Indo-Pacific, a declarat intr-un interviu…

- Liderii Uniunii Europene vor ajunge probabil in aceasta saptamana la un acord privind acordarea a 50 de miliarde de euro (54 de miliarde de dolari) pentru Ucraina, deoarece aceasta suma va fi inclusa intr-un pachet cu alte fonduri de care va beneficia Ungaria, care a amenințat ca il va bloca, a declarat…

- Investitia va creste semnificativ capacitatea de productie pentru medicamentele actuale, inclusiv Ozempic si Wegovy, precum si alte tratamente pentru obezitate care sunt in curs de dezvoltare, a spus producatorul danez de medicamente. Exista o criza in crestere in Europa din cauza disponibilitatii insuficiente…