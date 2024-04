Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, le-a cerut miercuri aliatilor Ucrainei sa-i furnizeze acesteia rapid mai multe munitii, sisteme antiaeriene si alte ajutoare militare pentru a rezista in fata ofensivei ruse, in timp ce generalul american Christopher Cavoli, comandantul Fortelor Aliate in…

- Uniunea Europeana ar trebui sa preia 90% din veniturile din activele rusesti inghetate in Europa si sa le transfere intr-un fond administrat de UE care finanteaza armamentul pentru Ucraina, a propus marti seful politicii externe al blocului, Josep Borrell, transmite Reuters. Borrell le-a spus reporterilor…

- Președintele Consiliului European, Charles Michel, a afirmat, intr-un articol de opinie publicat in mai multe ziare europene și pe site-ul Euractiv, ca, in contextul amenințarii reprezentate de Rusia, Europa trebuie sa treaca la o abordare de tipul „economie de razboi”, relaetaza agenția Reuters, citata…

- Compania farmacerutica daneza Novo Nordisk a declarat joi ca primele date ale studiului pentru medicamentul sau experimental foarte așteptat pentru obezitate, amycretin, au aratat o pierdere in greutate mai mare in comparație cu popularul sau tratament Wegovy, trimițand acțiunile sale la noi maxime…

- NATO a aratat, miercuri, ca Europa a indeplinit un obiectiv de cheltuieli al alianței și ca Statele Unite au nevoie de aliați. Declarația vine la cateva zile dupa ce fostul președinte american Donald Trump a sugerat ca Washingtonul ar putea sa nu protejeze țarile care nu cheltuiesc suficient. Statele…

- A provoca „pierderi sistematice” fortelor ruse care ataca de-a lungul frontului pentru a continua sa castige teren in Ucraina este una dintre marile prioritati ucrainene pentru acest an, a explicat in discursul sau adresat natiunii in noaptea de miercuri spre joi presedintele ucrainean Volodimir Zelenski,…

- La Forumul Economic de la Davos, ministrul de externe ucrainean Dmitro Kuleba a afirmat ca "in 2024 prioritatea este sa alungam Rusia de pe cer, fiindca cine controleaza cerul va stabili cand si cum se va incheia razboiul".„I-am invins (pe rusi) in 2022 pe pamant, i-am invins in 2023 pe mare si ne concentram…

- La Forumul Economic de la Davos, ministrul de externe ucrainean Dmitro Kuleba a afirmat ca "in 2024 prioritatea este sa alungam Rusia de pe cer, fiindca cine controleaza cerul va stabili cand si cum se va incheia razboiul".„I-am invins (pe rusi) in 2022 pe pamant, i-am invins in 2023 pe mare si ne concentram…