Acțiunile L'Oreal în scădere cu peste 7% din cauza vânzărilor slabe în Asia Actiunile L’Oreal au scazut vineri cu peste 7%, inainte de a reduce usor pierderile, deoarece compania a raportat vanzari mai mici decat se astepta si a indicat o incetinire a cererii in Asia, transmite CNBC. Cel mai mare brand de frumusete din lume a raportat joi vanzari sub estimari in trimestrul IV, acestea crescand cu 2,8%, pana la 10,6 miliarde de euro (11,4 miliarde de dolari), conform News.ro. Analistii Barclays anticipasera o cifra de aproape 10,9 miliarde de euro, potrivit Reuters. Compania de produse cosmetice, care detine marci precum Lancome si Kiehl’s, a inregistrat,… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

