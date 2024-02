Stiri pe aceeasi tema

- Investitia este a treia efectuata de Stellantis intr-o unitate de productie EDM, dupa Tremery-Metz din Franta si Kokomo, Indiana, in Statele Unite. In plus, Stellantis creste in 2024 productia de transmisii electrificate cu dublu ambreiaj (eDCT), de ultima generatie, pentru vehicule hibride si hibride…

- ”Cu prilejul vizitei de lucru in Statele Unite ale Americii, am semnat la Boston o scrisoare de intentie cu Lockheed Martin, companie americana de top in domeniile aerospatial, militar si energetic. Este un prim pas pentru dezvoltarea tehnologiei de productie a bateriilor in Romania. Si nu orice fel…

- Comisia Europeana a declarat ca practica anticoncurentiala a avut loc intre 2013 si 2019, cand PPC a abuzat de dominatia sa pe piata angro de energie electrica din Grecia, vanzand energie electrica generata de centralele sale termice la preturi sub costurile variabile ale acestora. Institutia UE a trimis…

- Ploile si vijeliile matura nordul Europei si Statele Unite. In Norvegia, s-au inregistrat rafale de aproape 200 de kilometri pe ora. In Spania, in schimb, tara in care traieste a doua comunitate de romani din Diaspora, lipsa apei este problema. Catalonia a declarat stare de urgenta din cauza secetei,…

- Un studiu american efectuat pe soareci a dezvaluit un nou tratament promitator pentru boala Charcot, o afectiune fatala, care nu are in prezent un tratament eficient cunoscut, a transmis recent AFP, potrivit Agerpres. Boala Charcot, cunoscuta si sub numele de scleroza laterala amiotrofica (SLA), afecteaza…

- Vanzarile H&M au fost cu 1% mai mici pentru intregul an financiar, calculate in monede locale, si cu 4% mai mici fata de anul precedent in decembrie 2023 si ianuarie 2024. Compania a avut dificultati in a mentine cresterea vanzarilor in ultimii ani, in contextul concurentei tot mai mari, atat din partea…

- Liderii Uniunii Europene vor ajunge probabil in aceasta saptamana la un acord privind acordarea a 50 de miliarde de euro (54 de miliarde de dolari) pentru Ucraina, deoarece aceasta suma va fi inclusa intr-un pachet cu alte fonduri de care va beneficia Ungaria, care a amenințat ca il va bloca, a declarat…

- Europa a publicat recent prima lista cu medicamentele ”critice”, pentru care este esențiala evitarea intreruperilor in aprovizionare, in așa fel incat sa fie disponibile pacienților, transmite AFP. Paracetamol, morfina, antibiotice, antiaritmice, preparate hormonale, anestezice, antiinfecțioase, insulina,…