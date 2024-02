Acţiunile Zealand Pharma, concurentă a Novo Nordisc şi Elli Lilly, au crescut cu 35%, susţinute de succesul unui medicament pentru slăbire Studiul de faza 2 al medicamentului survodutida a aratat ca 83% dintre adulti au observat rezultate pozitive pentru o forma de inflamatie hepatica cauzata de excesul de celule adipoase, cunoscuta sub numele de ”MASH”, a anuntat compania. Medicamentul are ”eficacitate demonstrata” la persoanele cu obezitate si este in prezent supus unor cinci studii de faza 3 intr-un program clinic pentru persoanele supraponderale sau obeze. Tratamentul a primit o aprobare rapida din partea Administratiei pentru Medicamente si Alimente din SUA. Actiunile Zealand Pharma au inchis luni in urcare cu 35%, pe fondul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

