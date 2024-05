Medicamentul Ozempic al Novo Nordisk încetineşte progresia bolii renale la persoanele cu diabet zaharat tip 2 Compania a anuntat in martie ca medicamentul pentru diabet, cunoscut din punct de vedere chimic sub numele de semaglutida, a redus riscul combinat de complicatii renale si evenimente cardiovasculare cu 24% in urmatorii 3,4 ani, la pacientii care au primit injectii saptamanale de 1 miligram, comparativ cu cei carora li s-a administrat placebo. Beneficiile observate in studiu ”reflecta efecte clinice importante asupra rinichilor, cardiovasculare si a ratelor de supravietuire in randul pacientilor cu risc inalt… si sustin un rol terapeutic pentru semaglutide in aceasta populatie”, a declarat liderul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

