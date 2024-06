Bursa de Valori București, în creștere. Ușoare presiuni la vânzare pentru titlurile Băncii Transilvania Bursa de Valori București, in creștere Bursa de Valori București a inregistrat marți, 4 iunie 2024, o creștere subunitara. Indicele BET a crescut cu 0,63% in contextul unor știri economice pozitive, a unei stabilitați relative pe piețele internaționale, dar obervandu-se o oarecare stagnare in anumite domenii in așteptarea rezultatelor alegerilor europene din acest weekend. Performanța principalilor indici Indicele BET a crescut cu 111,23 puncte, ceea ce inseamna 0,63%, ajungand la 17.699,42 de puncte, in timp ce BET-TR a evoluat foarte asemanator și a urcat cu 0.62 %, atingand 37.591,63 de puncte.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- CONTEXT Intr-un an in care zgomotul alegerilor acopera temele economice serioase care preocupa mediul de afaceri, nu doar in Romania, ci si in multe din statele occidentale, Profit.ro aduce in dezbatere provocarile finantarii prin pietele de capital, organizand PROFIT PIATA DE CAPITAL.forum, ajuns la…

- Indicele principal BET al Bursei de Valori Bucuresti, care reflecta evolutia celor mai tranzactionate 20 de actiuni, precum Hidroelectrica, Petrom, Banca Transilvania, Romgaz, s-a apreciat cu 2,7 la suta, in luna mai din 2024, acesta fiind cel mai bun ritm de crestere pentru aceasta luna, inregistrat…

- ”Agroland Business System (BVB: AG), grup antreprenorial romanesc de retail, agricultura si alimentatie, care detine cea mai mare retea de magazine agricole din Romania, raporteaza, la nivel consolidat, venituri din exploatare in valoare de 74,5 milioane de lei in primul trimestru din 2024, o crestere…

- Indicele regional Stoxx 600 a urcat vineri cu 0,28%. Indicii sectoriali au fost in cea mai mare parte in teritoriu pozitiv, actiunile companiilor de utilitati adaugand 1,04%, in timp ce titlurile din sectorul tehnologic au pierdut 1,48%. Stoxx 600 a incheiat luna mai in crestere cu 2,3%, acesta fiind…

- Scaderea mai mare decat erau asteptarile a increderii consumatorilor, raportata vineri de Universitatea din Michigan, a avut loc la toate categoriile de varsta, venituri si educatie, precum si afilierea la partide politice. ”Increderea consumatorilor este volatila de la luna la luna si nu a fost un…

- Indicele compozit al managerilor de achizitii (PMI) al HCOB pentru zona euro,, compilat de S&P Global si vazut ca un bun indicator al sanatatii economice generale, a revenit la 51,7 in aprilie, de la 50,3 din martie, depasind o estimare preliminara de 51,4. Aceasta a fost a doua luna cand indicele a…

- Indicele regional Stoxx 600 a incheiat ziua de marti in declin cu 0,6% si toate bursele majore au fost in teritoriu negativ. Majoritatea sectoarelor au scazut, indicele companiilor auto coborand cu 4,3% si cel al resurselor de baza cu 1,14%. Actiunile din domeniul sanatatii au fost unul dintre putinele…

- Petrom și Romgaz, cei doi producatori de petrol și gaze ai Romaniei, vor fi obligați ca, la nivelul anului 2030, sa asigure in țara o capacitate de stocare a dioxidului de carbon in Romania, care sa asigure depozitarea subterana a 9 milioane de tone de CO2 pe an, potrivit unei prezentari facute de Federația…