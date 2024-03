Ministrul Muncii, Simona Bucura Oprescu, a vorbit la Realitatea Plus despre noua lege a pensiilor și ce avantaje garanteaza pentru romani. Printre temele dezbatute, ministrul a menționat și cum vor beneficia femeile care au copii de actualele masuri in ceea ce privește varsta de pensionare. „In cazul femeilor am venit cu beneficii pentru acestea, de așa maniera, incat pe de o parte sa avem o eșalonare a varstei de pensionare, pe de alta parte perioada de creștere a copilului sa fie perioada contributiva și pentru fiecare copil nascut și crescut sa avem o reducere a varstei de pensionare, dar pe…