Care va fi vârsta de pensionare odată cu noua lege a pensiilor. Precizări de la Minister Ce se intampla cu varsta de pensionare cand noua lege a pensiilor va fi aplicata? Se pare ca unii angajați ar putea fi dezamagiți. Ministrul Muncii a anunțat o alta schimbare vizeaza modificarea varstei de pensionare la femei. Aceasta va trebui sa creasca eșalonat la 65 de ani pana in 2035, de la 62 de ani și doua luni, cat este in acest moment. Cu alte cuvinte, odata ce noua lege a pensiilor va fi aplicata, femeile vor fi nevoite sa munceasca din ce in ce mai mult de la an la an. Totuși, deși vom avea o creștere treptata a varstei de pensionare, ministrul Muncii a anunțat alte beneficii care… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Simona Bucura-Oprescu, Ministrul Muncii, a dezvaluit cateva dintre aceste facilitați oferite de noua legislație. Potrivit noilor prevederi, concediile pentru creșterea copilului, fie ele maternale sau paternale, vor fi luate in considerare ca perioade contributive la pensie .„Subliniez o noutate a noii…

- Simona Bucura-Oprescu, Ministrul Muncii, a dezvaluit cateva dintre aceste facilitați oferite de noua legislație. Potrivit noilor prevederi, concediile pentru creșterea copilului, fie ele maternale sau paternale, vor fi luate in considerare ca perioade contributive la pensie.„Subliniez o noutate a noii…

- In Romania, in prezent, stagiul minim de cotizare pentru a beneficia de pensie este de cel puțin 15 ani. „Este un stagiu minim prevazut in toate legislațiile naționale ale statelor membre ale Uniunii Europene. Este o cerința pe care o regasim și in legea noastra actuala, deoarece intr-un sistem de contribuții…

- Ministrul Muncii, Simona Bucura Oprescu, a adus clarificari importante in legatura cu noile prevederi ale legii pensiilor, care ofera avantaje semnificative pentru femei. In cadrul unei intervenții la Antena 3 CNN, ministrul a explicat ca noua legislație va considera anumite perioade de concediu ca…

- Impozit pentru pensie – romanii scutiți Ministrul Muncii a clarificat pensiile pentru care nu se platește niciun impozit: „Este crucial ca romanii sa fie informați in aceasta privința!” In ultima perioada, au aparut numeroase discuții in spațiul public cu privire la posibila supraimpozitare a pensiilor.…

- Conform noilor prevederi ale legii pensiilor din Romania, lucratorii care au muncit pe salariul minim pe economie pe toata durata vieții lor vor beneficia de o majorare cu 80% a pensiilor. Simona Bucura Oprescu, ministrul Muncii , a afirmat ca in conformitate cu aceasta noua lege, un roman care a muncit…

- Odata cu implementarea noii legi a pensiilor, s-a starnit un val de discuții in spațiul public privind posibilitatea ca romanii sa se pensioneze mai devreme fara a suferi penalizari. Potrivit prevederilor acestei legi, exista doua categorii de romani care pot beneficia de pensionare anticipata. Prima…