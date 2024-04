Stiri pe aceeasi tema

- Inflatia din zona euro a incetinit la 2,4% in martie, potrivit datelor semnal publicate miercuri de agentia de statistica a Uniunii Europene, stimuland asteptarile privind reducerea ratelor dobanzilor din vara, transmite CNBC. Economistii chestionati de Reuters estimasera ca inflatia se va mentine constanta…

- In Europa au fost inmatriculate, in primele doua luni din 2024, peste doua milioane de autoturisme, in creștere cu 10,9% fața de perioada similara din 2023, conform datelor oferite de Asociația Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA). Pe fondul acestei creșteri , impulsionate in special de piețe…

- Romania e pe locul 1 la inflație! In țarile Uniunii Europene, inflația a scazut treptat și constant de la varful de 11,5%, inregistrat in octombrie 2022. Potrivit Eurostat , biroul de statistica al UE, in ianuarie 2024 inflația anuala in UE a fost de 3,1%, in scadere de la 3,4% in decembrie 2023. Aceasta…

- Sunt mai multe mașini inmatriculate. Raportul ACEA cu privire la inmatricularile de autoturisme noi in Europa arata ca in luna ianuarie 2024 au intrat in circulație 1.015.381 de mașini, in creștere cu 11,5% fața de prima luna din 2023. Raportul Asociației Constructorilor de Automobile din Europa (ACEA)…

- Profesorul de economie Cristian Paun a identificat cinci motive principale pentru care in Romania produsele alimentare sunt mai scumpe decat in țarile UE sau chiar Marea Britanie. Economistul a fost intrebat de jurnaliști de ce in Romania produsele alimentare sunt mai scumpe decat in țarile UE sau chiar…

- Proiectul „ Padurea cu Povești Nemuritoare ”, realizat de Primaria Comunei Nucșoara și Fundația Conservation Carpathia, ajunge in paginile The New York Times. Prestigioasa publicație spune povestea proiectului de conservare a fagilor de la Nucșoara, subliniind ineditul și unicitatea acestuia. Articolul…

- Inflatia din Germania a revenit in luna decembrie, spulberand sperantele ca Banca Centrala Europeana va incepe scaderea dobanzii de politca monetara, scrie FT. Inflatia din cea mai mare economie a europeana a atins 3,8% in luna decembrie, fata de 2,3% in noimebrie, pe o baza anuala. Reducerea subventiilor…

- Dupa temperaturi de 16-17 grade Celsius, o masa de aer foarte rece va cuprinde, de saptamana viitoare, Romania. Nordul Europei este maturat de cateva zile de vant, ger și ninsori puternice, iar in vest inundațiile au pus stapanire pe Franța, Germania și Marea Britanie.