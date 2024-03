Romania e pe locul 1 la inflație! In țarile Uniunii Europene, inflația a scazut treptat și constant de la varful de 11,5%, inregistrat in octombrie 2022. Potrivit Eurostat , biroul de statistica al UE, in ianuarie 2024 inflația anuala in UE a fost de 3,1%, in scadere de la 3,4% in decembrie 2023. Aceasta cifra este in contrast puternic cu cea din aceeași perioada a anului trecut, cand era de 10,0%. Romania e pe locul 1 la inflație Datele din ianuarie 2024 arata ca inflația anuala variaza intre 0,9% și 7,3% in UE. Romania a inregistrat cea mai mare rata, la 7,3%, urmata de Estonia (5%), Croația…