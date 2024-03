Noul medicament-vedeta pentru slabit a starnit un val de interes și entuziasm in randul celor care se lupta cu kilogramele in plus. Dezvoltat de gigantul farmaceutic danez Novo Nordisk, acest tratament experimental promite sa fie de doua ori mai eficient decat medicamentele anti-obezitate care au cucerit inimile și corpurile anul trecut, cum ar fi celebrele Ozempic și Wegovy. Cand va fi disponibil in Europa? Intr-un context in care pandemia de obezitate iși face tot mai simțita prezența, cu aproximativ un deceniu mai devreme decat se estima inițial, cautarea soluțiilor pentru pierderea in greutate…