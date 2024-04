Stiri pe aceeasi tema

- Directorul ANM, Elena Mateescu, a prezentat prognoza meteo pentru minivacanța de 1 Mai și Paște. Ea a explicat ca vom avea temperaturi de peste 20 de grade in cea mai mare parte a țarii, dar nu sunt excluse și ploile trecatoare. Vremea se va strica dupa Paște, atunci cand vom avea parte de ploi in aproape…

- Aprilie a fost o luna a extremelor. Am fost la un pas de canicula, apoi meteorologii au emis mai multe atenționari de frig, ploi, vijelii și ninsori. Nu au lipsit nici episoadele cu praf saharian. Ultimele zile din aprilie vor fi, insa, liniștite. Invitata la Digi24, directorul ANM, Elena Mateescu,…

- Temperaturile vor fi mai ridicate decat cele specifice perioadei, pana la sfarșitul lunii mai, cu excepția saptamanii 6-13 mai, cand vor fi normale pentru aceasta etapa, se arata in prognoza pe urmatoarele patru saptamani, potrivit ANM. Prognoza meteo pentru saptamana 29 aprilie - 6 maiValorile…

- Prognoza METEO de 1 mai și Paște 2024: Ce anunța directorul ANM Prognoza METEO de 1 mai și Paște 2024: Ce anunța directorul ANM Directorul ANM, Elena Mateescu a anunțat prognoza care urmeaza in urmatoarea luna, mai ales de 1 mai și sarbatorile pascale. „In special in jumatatea nordica a țarii, acolo…

- Temperaturile vor fi peste cele normale in aceasta perioada, in cea mai mare parte a tarii, dar special in sud si sud-est, pana aproape de jumatatea lunii mai, conform prognozei anuntate vineri de meteorologi. In restul regiunilor temperaturile vor fi apropiate de cele obisnuite. Saptamana 15 - 22 aprilie…

- Cum va fi VREMEA pana in 21 aprilie 2024, in Transilvania și la munte: Temperaturile vor scadea, dupa zilele cu 28 de grade Celsius. Prognoza meteo de la ANM, pentru urmatoarele 2 saptamani Cum va fi VREMEA pana in 21 aprilie 2024, in Transilvania și la munte: Temperaturile vor scadea, dupa zilele cu…

- Vremea intra, de astazi, intr-un proces de racire, la inceput in zonele centrale, respectiv in partea de nord-vest, centru-nord-est a țarii, acolo unde maximele nu vor mai depași 7-8 grade Celsius."Doar in extremitatea de sud este posibil sa mai consemnam 15 grade Celsius", a spus Elena Mateescu, la…

- Elena Mateescu, directorul ANM, anunța ca urmeaza temperaturi neobișnuite in Romania, iar vremea se va schimba radical.„Constatam o creștere și in aceste zile a valorilor de temperaturi, pentru ca deja ieri, ultima zi din luna ianuarie, a adus 12 grade Celsius la Patarlagele, 8 grade la stația București…