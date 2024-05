Un jandarm si doi politisti, din Constanta, achitati pentru purtare abuziva! Nemultumiri in instanta

Stiri pe aceeasi tema

- CARAȘ-SEVERIN – Vorbim despre un barbat de 40 de ani urmarit internațional, avand in palmares nu mai puțin de 16 fapte penale comise atat in țara, cat și in cele doua state europene! Deținerea sau folosirea neautorizata de arme de foc, infracțiuni contra patrimoniului, conducere fara permis, furt, comercializarea…

- Prin HCL din 2001 atacata in proces, s a decis trecerea in domeniul privat al municipiului a tuturor terenurilor ce nu erau detinute cu titlu valabil.Judecatorii de la Tribunalul Constanta s au retras pentru deliberari in procesul deschis de Electrocentrale Constanta SA pentru anularea unei hotarari…

- Procesul lui Vlad Pascu continua joi, 4 aprilie, la Mangalia, dupa ce Curtea de Apel Constanța a respins cererea procurorilor de stramutare a cauzei. Tanarul in varsta de 20 de ani este acuzat de ucidere din culpa, dupa ce, in august anul trecut, a condus drogat și a ucis cu masina doi tineri. La termenul…

- Judecatoria Constanta a finalizat cercetarea specifica in dosarul in care procurorii au dispus trimiterea in judecata a doi barbati suspectati de savarsirea infractiunilor de uzurpare de calitati oficiale si furt calificat.Instanta a ramas in pronuntare, insa trebuie mentionat ca oricare va fi decizia…

- Vorbim de dosarul inscris la Tribunalul Constanta pe 12 aprilie 2023, cu indicativ 2763 118 2023, care a avut a contestatie decizie de sanctionare. "Obliga paratul la plata catre reclamanta a sumei de 4000 euro in echivalent in lei la data platii cu titlu de daune morale", se arata in solutia oferita…

- Un apel alarmant a fost recepționat azi-noapte, la ora 22.55, prin S.N.U.A.U. 112. Operatorii 112 ai Inspectoratului de Poliție al Județului Maramureș au mobilizat de indata un echipaj de poliție din cadrul Secției 1 Groși. Din informațiile furnizate polițiștilor, persoana in cauza, un barbat in varsta…

- In urma neregulilor constatate, au fost aplicate 26 de sanctiuni contraventionale, in valoare de aproximativ 50.000 de lei. La data de 21 februarie 2024, politisti din cadrul Politiei Municipiului Constanta Serviciul Municipal de Siguranta Rutiera au desfasurat o actiune pentru verificarea respectarii…