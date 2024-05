Jolt Kerestely a împlinit 90 de ani! Părintele muzicii ușoare: ”Nu mă despart de gimnastică!” Decanul și parintele muzicii ușloare romanești, Jolt Kerestely a implinit astazi 90 de ani! Gimnastica, pana recent inotul și bicicleta, dar și munca la studioul de acasa, sunt secretele logevitații sale. Artistul ajuns la venerabila varsta, unul dintre cei mai prolifici compozitori din perioada de aur a muzicii ușoare, inca iși petrecere ore in studioul din Floreasca, de care se ocupa acum fiul sau, compozitorul Andrei Kerestely. Dintotdeauna atent cu sanatatea, Jolt Kerestely știe ca menținerea unei forme fizice ideala merge mana in mana cu menținerea unui tonus muscular cat mai bun și nu renunța… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

