Stiri pe aceeasi tema

- Catalin Cherecheș a dat Romania in judecata la CEDO pentru ca i s-ar fi incalcat dreptul la un proces echitabil. Marți dimineața, el a dat o declarație prin videoconferința in procesul de la instanța suprema in care cere mutarea unui proces al lui la o alta instanța. Avocatul lui Catalin Cherecheș…

- Fostul primar din Baia Mare, Catalin Cherecheș, a dat statul in judecata la Curtea Europeana a Drepturilor Omului, susține avocatul sau, Razvan Dosoreanu. Acesta menționeaza ca a depus deja o cerere la CEDO pentru ca clientului sau i s-ar fi incalcat dreptul la un proces echitabil.,,Cererea este…

- Catalin Cherecheș a fost a fost adus in Romania, direct din penitenciarul in care era inchis in Germania. Acesta se afla acum dupa gratii la noi in țara, unde a luat o decizie radicala. La ce gest extrem de recurs fostul edil din Baia Mare și care este motivul. Catalin Cherecheș a fost adus in […] The…

- Fostul primar din Baia Mare, Catalin Cherecheș, va executa un an din pedeapsa in regim inchis la Penitenciarul Aiud Fostul primar din Baia Mare, Catalin Cherecheș, va executa un an din pedeapsa in regim inchis la Penitenciarul Aiud Fostul primar al municipiului Baia Mare, Catalin Cherecheș, extradat…

- Dupa ce a fost condamnat la inchisoare, Catalin Cherecheș a fugit din Romania, dar a fost prins de autoritațile din Germania. Acum, polițistul de frontiera care l-a lasat pe fostul primar sa iasa din țara este anchetat penal. Polițistul de frontiera care l-a lasat pe Catalin Cherecheș sa plece din țara…

- Fostul primar al municipiului Baia Mare, Catalin Chereches, care a ajuns in Romania marti seara sub escorta, a fost dus de la frontiera direct in Penitenciarul Arad, unde este pus in carantina intr-o camera cu alti detinuti aflati tot in carantina.

- Catalin Cherecheș, fostul primar al municipiului Baia Mare, a fost extradat din Germania și este pe drum catre Romania sub supravegherea unei echipe de polițiști romani. Anunțul a fost facut de catre Poliția Romana, care a confirmat ca urmaritul internațional a fost preluat de la un punct de trecere…

- Informații de ultima ora in cazul Cherecheș. Fostul primar din Baia Mare, Catalin Chereches, va fi adus marți, 19 martie, in Romania. Fostul primar Cherecheș va fi adus in țara sub escorta poliției. Catalin Chereches este deja in drum spre Romania, dupa ce a parasit penitenciarul din Munchen, anunța…