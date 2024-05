Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 15 de hectare de stuf, vegetatie uscata, deseuri menajere si vegetale au ars, in noaptea de sambata spre duminica, in localitatea Tataraseni din comuna Havarna, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Botosani.

- O grenada de mana defensiva a fost gasita, luni, intr o padure din localitatea Lozna, au anuntat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta ISU Botosani.Date oficiale O grenada de mana defensiva a fost gasita intr o padure din localitatea Lozna, in aceasta dupa amiaza, de un barbat. Acesta…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU) Arad anunța ca la un adapost de animale din localitatea Vladimirescu a izbucnit un incendiu. La fața locului intervin... The post Incendiu la un adapost de animale din Vladimirescu. Au murit 6 porci appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad…

- O aterizare de urgența a avut loc azi noapte pe Aeroportul Internațional Timișoara in urma unei amenințari cu bomba. Avionul, in care se aflau 123 de pasageri și 7 membri ai echipajului, efectua o curs de la Roclaw, Polonia, spre Hurghada, Egipt. Este vorba despre un zbor charter, aeronava fiind inmatriculata…

- Prefectura Harghita a solicitat o colaborare mai intensa intre Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta, Garda de Mediu si APIA, pentru reducerea numarului de incendii de vegetatie uscata. ISU Harghita confirma creșterea numarului de incendii in județ, care de la inceputul acestui an au fost cu 80 %…

- O femeie a murit si o alta a fost ranita in urma unui accident rutier care a avut loc, duminica dupa-amiaza, pe drumul european E58, in localitatea Hutani, a anuntat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Botosani.

- UPDATE Un muncitor ar fi folosit flexul in salonul Sectiei de Boli Infectioase a Spitalului Judetean de Urgenta (SJU) Ploiesti in care se afla o pacienta conectata la oxigen si in care s-a produs o explozie, au precizat luni, pentru Agerpres, surse judiciare. In urma deflagratiei, o femeie de circa…

- Premergator sarbatoririi Zilei Protecției Civile, Inspectoratul pentru Situații de Urgența “Mr. CONSTANTIN ENE” al Județului Bacau desfașoara o serie de activitați informativ-educative, menite sa familiarizeze publicul larg cu specificul, rolul, atribuțiile și prioritațile Protecției Civile. In acest…