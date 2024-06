Stiri pe aceeasi tema

- O explozie urmata de un incendiu a avut loc vineri la magazinul de materiale pentru constructii Dedeman, aflat la marginea municipiului Botosani. Autoritatile au activat PLANUL ROSU de interventie. UPDATE Primarul municipiului Botosani, Cosmin Andrei, a declarat ca zece persoane au fost ranite in urma…

- Aproximativ 15 de hectare de stuf, vegetatie uscata, deseuri menajere si vegetale au ars, in noaptea de sambata spre duminica, in localitatea Tataraseni din comuna Havarna, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Botosani.

- 20 de persoane din doua blocuri de locuinte au fost evacuate preventiv joi, in Slanic Prahova, dupa ce in apropierea imobilelor a avut loc o alunecare de teren. In zona, traficul a fost inchis, s-a creat un perimetru de siguranta si s-au montat dispozitive care sa monitorizeze si sa indice daca terenul…

- FOTO: Peste 30 de tone de furaje s-au facut scrum, in aceasta seara, in urma unui incendiu la Adașeni Aproximativ 30 de tone de furaje au fost distruse in aceasta seara, in urma unui incendiu care a avut loc in localitatea Adașeni. La fața locului s-au deplasat pompierii din cadrul Stației Saveni cu…

- O femeie a murit si o alta a fost ranita in urma unui accident rutier care a avut loc, duminica dupa-amiaza, pe drumul european E58, in localitatea Hutani, a anuntat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Botosani.