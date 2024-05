Stiri pe aceeasi tema

- Evaluarea pacientului Florin Piersic, facuta in dimineața de 11.05.2024, arata o imbunatațire a valorilor/indicatorilor biologici și o ameliorare a starii generale. A inceput procesul de mobilizare activa al pacientului, care este cooperant, s-a ridicat in picioare la marginea patului dupa mai multe…

- Cristian Popescu Piedone transmite un mesaj plin de incurajare și admirație catre marele actor Florin Piersic, aflat in prezent internat la Spitalul Foișor din București. Intr-un gest plin de emoție și solidaritate, primarul Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, ii transmite un puternic mesaj de incurajare…

- Primele vești bune legate de stare de sanatate a lui Florin Piersic. Marele actor a trecut printr-o operație dificila de schimbare a protezei de la genunchi, locul de unde a pornit infecția generalizata, iar acum se afla la Terapie Intesiva. Dar starea sa de sanatate este ”ușor imbunatațita”, transmite…

- Florin Piersic a fost operat, miercuri, in regim de urgența la Spitalul Foișor din București, in prezent fiind in ”stare stabila”. O echipa compusa din medici cu mai mult specialitați au decis efectuarea intervenției chirurgicale in regim de urgența in cazul actorului Florin Piersic, transmite miercuri…