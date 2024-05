Stiri pe aceeasi tema

- ARMENIȘ – Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane, accidentul a avut loc pe DN 6 Caransebeș-Orșova, la kilometrul 426+050 metri, in zona localitații Armeniș, intre un trailer care transporta doua autoturisme și un TIR! In urma impactului, doua persoane au fost ranite,…

- Doua persoane au fost ranite, joi dimineața, intr-un accident intre un trailer care transporta mașini și un camion de marfa, pe DN 6, in zona localitații Armeniș, județul Caraș-Severin.Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane, accidentul a avut loc pe DN 6 Caransebeș-Orșova,…

- Un accident grav s-a petrecut, joi dimineata, intre Targu Secuiesc si Onesti, dupa ce 5 mașini s-au tamponat. O persoana fiind ranita. ”Pe DN 11 Targu Secuiesc-Onesti, in apropierea localitatii Lunga, judetul Covasna, s-a produs un accident rutier in care au fost implicate cinci autovehicule”, a anuntat…

- Un accident in care au fost implicate cinci autovehicule s-a produs joi dimineata, intre Targu Secuiesc si Onesti, o persoana fiind ranita.”Pe DN 11 Targu Secuiesc-Onesti, in apropierea localitatii Lunga, judetul Covasna, s-a produs un accident rutier in care au fost implicate cinci autovehicule”, anunta…

- Traficul este blocat, duminica dimineața, pe Autostrada Soarelui, pe sensul de mers catre capitala, in zona localitații Medgidia, din cauza unui accident in care au fost implicate doua autoturisme. Doua persoane sunt ranite, informeaza Mediafax. „Pe autostrada A 2 București-Constanța, la kilometrul…

- Potrivit Centrului INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane, evenimentul rutier s-a produs la kilometrul 7 pe autostrada A 3 Bucuresti-Ploiesti, la intrarea in municipiul Bucuresti.Din primele informatii nu au rezultat victime.Circulatia rutiera este restrictionata pe prima banda a sensului…

- Patru persoane au fost ranite, duminica dimineața dupa ce doua autoturisme s-au ciocnit frontal. Accidentul a avut loc pe DN 11, in zona localitatii Targu Secuiesc din judetul Covasna. Traficul se desfasoara pe un singur fir, alternativ. Centrul Infotrafic al Politiei Romane a transmis, duminica dimineata,…