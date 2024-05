Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii au emis un cod galben de instabilitate atmosferica pentru mai multe județe, intre care și Maramureș. Atenționarea este valabila pentru joi, intre orele 10 și 23. In Banat, Carpații Occidentali, vestul Carpaților Meridionali, in vestul Transilvaniei și in Maramureș vor fi perioade cu instabilitate…

- Meteorologii au emis joi o atentionare meteorologica cod galben, anuntand averse, descarcari electrice si izolat grindina in Banat, Carpatii Occidentali, vestul Carpatilor Meridionali, in vestul Transilvaniei si local in Maramures. Interval de valabilitate al atentionarii cord galben este 23 mai, ora…

- ATENTIONARE METEOROLOGICA COD GALBEN Interval de valabilitate: 23 mal, ora 10-23 mal, ora 23 Fenomene vizate: instabilitate atmosferica, cantitați insemnate de apa. Zone afectate: conform textului si harții In Banat, Carpații Occidentali, vestul Carpaților Meridionali, in vestul Transilvaniei si local…

- Mai multe județe din vestul și nord-vestul țarii se afla astazi, 23 mai, sub o atenționare cod galben de vreme instabila, anunța Administrația Naționala de Meteorologie (ANM). Ploi slabe sunt anunțate și in Capitala.Potrivit anunțului ANM, intre orele 10 și 23, „in Banat, Carpații Occidentali, vestul…

- Meteorologii ANM au emis o avertizare meteo ANM de vreme rea care vizeaza 18 județe ale țarii. Avertizarea meteo ANM de Cod galben este valabila in intervalul 17 mai, ora 10:00 – 17 mai, ora 23:00. In intervalul menționat, in Banat, Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei, precum și in zona Carpaților…

- Meteorologii anunta cod galben de ploi insemnate cantitativ si instabilitate atmosferica, pentru mai multe judete. De asemenea, specialistii precizeaza ca vremea continua sa se raceasca, relateaza News.ro.Conform Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), joi, intre orele 12.00 si 23.00, vor fi…

- Meteorologii anunta cod galben de ploi insemnate cantitativ si instabilitate atmosferica, pentru mai multe judete. De asemenea, specialiștii precizeaza ca vremea continua sa se raceasca. Potrivit ANM, joi, intre orele 12.00 si 23.00, vor fi perioade cu instabilitate atmosferica…

- Meteorologii au emis atenționari Cod galben și, respectiv, portocaliu, de vijelii și vant puternic pana marți seara pentru intreaga țara. Meterologii au emis o avertizare cod galben de vant si vijelii valabila in intervalul 1 aprilie, ora 20 – 2 aprilie, ora 08.00. ”In intervalul mentionat vantul se…