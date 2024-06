Stiri pe aceeasi tema

- Ambasadorii celor 27 tari membre ale UE au aprobat joi un nou pachet "substantial" de sanctiuni impotriva Rusiei in legatura cu razboiul din Ucraina, a anuntat presedintia belgiana a Consiliului Uniunii Europene, relateaza AFP si Reuters, informeaza Agerpres.

- Vesti bune pentru Ucraina si Moldova, dupa ce ambasadorii celor 27 de tari ale Uniunii Europene si-au dat vineri „acordul de principiu” cu privire la deschiderea negocierilor de aderare. Discutiile vor incepe pe 25 iunie, a anuntat presedintia belgiana a Consiliului UE. Ungaria s-a pus curmezis Sefii…

- Guvernul german blocheaza progresul in negocierile privind noile sancțiuni impotriva Rusiei. Potrivit diplomaților, poziția Germaniei este principalul motiv pentru care planul de sancțiuni al UE nu a fost inca aprobat.Potrivit Censor.

- Vicepremierul Italiei, Antonio Tajani, a declarat marti ca Inaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe, Josep Borrell, nu reflecta pozitia Italiei, dupa ce acesta s-a facut ecoul sugestiei secretarului general al NATO, Jens Stoltenberg, de a da Ucrainei unda verde pentru a folosi arme furnizate…

- Uniunea Europeana (UE) continua sa sanctioneze Rusia la peste doi ani dupa ce a invadat Ucraina, iar ambasadorii Celor 27 se reunesc miercuri seara la Bruxelles pentru a discuta despre un nou pachet de sanctiuni, al 14-lea de la inceputul razboiului, relateaza RFI. Noutatea este ca cei 27 vizeaza de…

- Un amplu pachet de ajutor extern a trecut cu usurinta, marti seara tarziu, in Congresul SUA, dupa luni de amanare, deschizand calea pentru o noua finantare de miliarde de dolari pentru Ucraina, in contextul in care forta de invazie a Rusiei avanseaza si Kievul duce lipsa de provizii militare, transmite…