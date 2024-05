Un medic legist a emis un avertisment dupa ce o ancheta a stabilit ca o femeie a fost strangulata de iubitul ei, in timp ce intrețineau relații intime. Georgia Brooke, de 26 de ani, a fost sufocata de Luke Cannon, care a fost și el gasit mort a doua zi, a transmis serviciul de medicina […] The post O dansatoare a fost strangulata de iubitul ei, in timp ce intrețineau relații intime appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .