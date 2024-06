Trageri reale la Capu Midia. Legătura cu Patriot MApN a anuntat ca exercitiul Ramstein Legacy 24 (RALY24) in domeniul aparare aeriana si antiracheta integrata (Integrated Air and Missile Defense – IAMD) a inceput, marti, la Scoala de Instruire pentru Aparare Antiaeriana de la Capu Midia. Potrivit sursei citate, exercitiul se desfasoara pana pe 14 iunie si include 1.300 de militari din Romania si din noua state aliate (Cehia, Franta, Germania, Lituania, Polonia, Portugalia, Slovacia, Turcia, Ungaria), care vor opera sisteme de rachete PATRIOT, HAWK, respectiv aeronave F-16, IAR-330, IAR-99, YAK-52 romanesti si alte echipamente de aparare aeriana… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

