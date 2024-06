Mai sunt doar cateva zile pana la alegerile locale din 9 iunie și batalia este din ce in ce mai incinsa intre candidați. Burduja a scos artileria grea. Sebastian Burduja, canditatul PNL la Primaria Capitalei, a declarat ca daca actualul edil al Bucureștiului, Nicușor Dan, va ramane in funcție dupa alegeri, nu va beneficia de […] The post Burduja il amenința pe Nicușor Dan ca daca va caștiga alegerile, nu va beneficia de sprijinul PNL in Consiliul Local first appeared on Ziarul National .