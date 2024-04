Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce s-a scris ca s-ar fi ”combinat” cu Romeo Vasiloni, ispita de la Insula Iubirii, acum Iasmina Halas face lumina in acest caz. In exclusivitate pentru Spynews.ro, focoasa blonda ne spune adevarul. E sau nu intr-o relație cu tanarul? Aflam chiar acum!

- Catalin Bordea a dezvaluit ca nu vrea relație, dupa divorțul de Livia Eftimie. Ce a spus celebrul comediant despre viața amoroasa. Iata ce a marturisit, in exclusivitate pentru Xtra Night Show.

- Au venit impreuna la Insula Iubirii pentru a-și testa dragostea, dar cu toate ca nu au plecat separați din show, ci logodiți, lucrurile s-au schimbat radical in viața lor. Claudia Florescu și Bogdan Cirlan și-au spus adio și nu a mai existat nicio cale de impacare. Acum, tanarul și-a refacut viața,…

- Luni, 18 martie 2024, un zvon care avea sa faca valva pe internet a aparut in mediul online. Se pare ca o organizație ruseasca a publicat un anunț prin care declara ca Regele Charles al III-lea ar fi murit.

- Alexandru Ciucu trece prin momente dificile in timpul procesului cu Alina Sorescu. Designerul iși vede fetițele rar, doar doua weekend-uri pe luna, lucru care il nemulțumește, dar prefera sa accepte decizia magistraților.

- In urma cu puțin timp, in cadrul unui interviu pentru Xtra Night Show, Daniel Onoriu și-a prezentat locuința unde a trait alaturi de inca soția lui, Isabela Onoriu. Iata cum arata locuința unde fostul pilot și Isabela Onoriu și-au petrecut cei șase ani de relație!

- In ediția de aseara de la Xtra Night Show, Gabi Badalau a confirmat ca nu mai formeaza un cuplu cu Bianca Dragușanu, dupa o buna perioada in care s-a zvonit ca nu mai este loc de impacare, avand in vedere ca blondina a fost deranjata ca fostul iubit nu i-a fost alaturi, in urma intervențiilor. Acum,…