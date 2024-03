Stiri pe aceeasi tema

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a dat unda verde unei noi runde de negocieri - la Doha si la Cairo - in vederea unui armistitiu in Razboiul din Fasia Gaza, anunta vineri biroul acestuia, dupa ce negocierile pareau sa se afle in impas. ”Benjamin Netanyahu a discutat cu directorul (serviciilor…

- Consiliul de Securitate al ONU a adoptat luni prima rezolutie prin care cere un „armistitiu imediat” in Razboiul din Fasia Gaza, la peste patru luni de la inceputul conflictului dintre Israel si miscarea islamista palestiniana Hamas, in urma atacului terorist de la 7 octombrie, relateaza AFP, conform…

- „20 de teroriști au fost eliminați pana acum in spitalul Shifa in mai multe confruntari, iar zeci de suspecți capturați sunt acum audiați”, a anunțat armata israeliana.Armata mai precizeaza ca in interiorul spitalului a gasit arme și fonduri care aparțin gruparii Hamas.Intre cei 20 de palestieni uciși…

- Un prim vas transportand alimente pentru populatia din Fasia Gaza infometata de mai bine de cinci luni de razboi a ajuns vineri pe coasta teritoriului palestinian, intr-un moment in care Hamas pare sa-si fi schimbat pozitia in vederea unui armistitiu, noteaza AFP, citat de AGERPRES. Miscarea islamista…

- Hamas a prezentat mediatorilor o propunere de armistitiu in Fasia Gaza care include in prima etapa eliberarea femeilor, copiilor, varstnicilor si bolnavilor israelieni luati ostatici in schimbul eliberarii a 700-1000 de prizonieri palestinieni, potrivit unui document la care a avut acces agentia Reuters.Intre…

- Secretarul general al Organizației Națiunilor Unite (ONU), Antonio Guterres, a cerut un armistițiu in razboiul dintre Israel și Hamas in Fașia Gaza și in conflictul din Sudan, noteaza Reuters. El a cerut, de asemenea, eliberarea ostaticilor deținuți de Hamas și inlaturarea “tuturor obstacolelor pentru…

- Presedintele egiptean Abdel Fattah al-Sissi, unul dintre mediatorii cheie intre Israel si gruparea islamista palestiniana Hamas, si-a manifestat miercuri speranta ca "in urmatoarele cateva zile" aceste doua parti in conflict vor ajunge la un acord pentru un armistitiu in Fasia Gaza, transmite agentia…

- Mahmoud Abbas, presedintele Autoritatii Palestiniene, a cerut, miercuri, Hamas sa ajunga „rapid” la un acord privind eliberarea ostaticilor din Gaza in schimbul palestinienilor aflați in inchisorile din Israel, pentru a proteja poporul palestinian de „repercusiunile unei noi catastrofe”, relateaza AFP…