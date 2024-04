Stiri pe aceeasi tema

- Ca in fiecare an, și in 2024, romanii vor sarbatori ziua de 1 Mai in stil tradițional, cu un gratar in aer liber alaturi de familie și apropiați. Ca sa nu primeasca amenzi, bucureștenii pot merge doar in locuri special amenajate pentru a sarbatori Ziua Muncii astfel.

- Palestinienii vor sa primeasca statutul de membru cu drepturi depline al ONU in luna aprilie. Ei cer Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite sa impuna dezbatera și votul pe ordinea de zi a unei ședințe luna aceasta. Mișcarea ar putea fi votata de SUA, aliatul Israelului.

- Ministrul a precizat, intr-o emisiune TV, ca ”in vara aceasta, pensionarii vor incepe sa primeasca deciziile de recalculare, iar din septembrie vom avea in plata pensiile recalculate, dupa noua formula”. In acest interval de timp, trebuie sa fie implementat softul care va face recalcularea, a precizat…

- Adrian Teban, primarul orașului Cugir, a vorbit in direct, la Unirea FM, despre proiectul de mobilitate și starea in care se afla acesta. Transportul public o sa primeasca un nou sistem de ticketing și o aplicație de urmarire a autobuzelor. „Acum facem probe la un sistem de ticketing și la sistemul…

- Razboi in Ucraina, ziua 732. Comisia Europeana va transfera in luna martie Ucrainei o prima transa, de 4,5 miliarde de euro, din ajutorul macrofinanciar in valoare totala de 50 de miliarde de euro care va fi oferit Kievului din bugetul UE pana in anul 202

- Xavi și Robert Lewandowski, antrenorul, respectiv atacantul Barcelonei, au comentat egalul catalanilor pe terenul lui Napoli, 1-1, din turul optimilor UEFA Champions League. Returul are loc pe 12 martie, la Barcelona Formația blaugrana nu a putut profita de forma slaba a italienilor, care și-au schimbat…

- Succesorii fostului șef de la Institutul de Medicina Urgența, Gheorghe Ciobanu, demis in 2015 din funcție dupa 24 de ani in fruntea instituției, urmeaza sa primeasca 100 de mii de lei prejudicii morale, dar și salariul ratat. Curtea Suprema de Justiție (CSJ) a casat joi, 15 februarie, hotarirea instanței…

- Data la care pensiile vor ajunge in conturile pensionarilor in februarie este diferita, totul in funcție de alegerea facuta de seniori.Seniorii care au ales cardul bancar trebuie sa știe ca banii le vor fi virați in cont in data de 12, cel tarziu pe 13.Data este diferita pentru pensionarii care au ales…