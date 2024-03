Stiri pe aceeasi tema

- Romanii vor avea, pana la finalul acestui an, o aplicatie unica pentru a scapa de ghisee si hartii in relatia cu statul, contractul pentru realizarea aplicatiei urmand sa fie semnat saptamana viitoare, a anuntat ministrul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, Bogdan Ivan, potrivit Agerpres. Prezent…

- Ministrul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, Bogdan Ivan, a declarat, vineri, ca legea ”Deepfake” va intra in vigoare pana in luna aprilie, mentionand ca actul normativ va prevede inclusiv pedepse cu inchisoarea pana la 2 ani pentru cei care creeaza astfel de continut de inteligenta artificiala…

- Ministrul Cercetarii, Inovarii și Digitalizarii, Bogdan Ivan, a dezvaluit vineri, in cadrul emisiunii „LIVE cu Rotaru și Kiss” de la Digi24, ca in prezent se discuta in Parlament despre o lege menita sa combata materialele denumite “deep-fake”, generate cu ajutorul Inteligenței Artificiale. Potrivit…

- Ministrul Cercetarii, Digitalizarii si Inovarii, Bogdan Ivan, a anuntat ca Executivul a alocat peste 320 de milioane de euro pentru cercetarea aplicata din Romania si a mentionat ca astfel tot ce se investeste in cercetarea din tara noastra va avea si o aplicabilitate practica si va exista un transfer…

- Ministerul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii a lansat competitia pentru instrumentul de finantare „Proiect experimental demonstrativ”, cu un buget de 53.000.000 lei, fonduri din Planul National de Cercetare Dezvoltare si Inovare (PNCDI IV), prin care se urmareste stimularea parteneriatului intre…

- Ministerul Cercetarii, Inovarii și Digitalizarii aduce vești excelente pentru tinerii talentați din Romania! Ministrul Cercetarii, Bogdan Ivan, a facut un anunț deosebit de important, dezvaluind ca statul acorda 13.500 de euro fiecarui dintre cei 100 de tineri romani aleși pentru a primi sprijin financiar…