Google vrea să lucreze pentru Guvernul Ciolacu Premierul Marcel Ciolacu s-a intalnit luni la București cu conducerea companiei Google, care s-a aratat interesata sa participe la licitația pentru realizarea cloud-ului guvernamental al Romaniei. Așadar, cei mai mari jucatori in domeniul IT iși arata interesul pentru dezvoltarea cloud-ului guvernamental al Romaniei. Premierul Marcel Ciolacu a avut luni o intrevedere cu reprezentanții companiei Google, care au venit la București pentru a iși arata interesul pentru proiectul Guvernului Romaniei. Reprezentanții gigantului din IT vor sa se implice in realizarea cloud-ului guvernamental, dar s-au… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

