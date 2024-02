CMF by Nothing anunță noi produse ieftine din gamele sale audio

CMF by Nothing a anunțat două noi produse audio de buget, CMF Buds și CMF Neckband Pro. Ambele sunt dispozitive entry-level, true wireless, având lansarea programată pentru data de 5 martie, în același timp cu Nothing Phone (2a). CMF Buds vin cu o carcasă cu un design destul… [citeste mai departe]