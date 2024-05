Stiri pe aceeasi tema

- Viceprimarul municipiului Miercurea-Ciuc Bors Bela a declarat presei ca in cursul zilei de joi va avea loc o actiune de alungare a ursilor din zona unde, in data de 18 mai, se va desfasura marele pelerinaj de Rusaliile Catolice. Potrivit acestuia, sunt mai multi ursi care umbla in preajma orasului.…

- Sase copii au venit pe lume, la Maternitatea Buzau, duminica, 5 mai, in prima zi de Pasti. ,,In ziua de Paste, la Maternitatea Buzau au avut loc sase nașteri, trei fetițe și tre baietei. Trei nasteri au fost spontane, iar celelalte trei, prin cezariana. Toți cei 6 nou-nascuți sunt la termen, cel mai…

- In aceasta seara, o minora, in varsta de 11 ani, a fost accidentata de un autoturism, pe DJ 203 K, la Cernatești. ,,Din primele date de la fața locului un autovehicul condus de o șoferița de 34 de ani, din București, a surprins și accidentat un pieton, o minora de 11 ani, din localitate. Pietonul a…

- Societatea Gospodarie Comunala SA va inlocui, printr-un efort comun cu Primaria Comunei Ilieni, conducta de apa de la intrarea in satul Sancraiu, care, din cauza suprasolicitarii, s-a spart in nenumarate randuri. Informații cu privire la aceasta lucrare au fost transmise de Biroul de presa al societații,…

- Activitațile desfașurate de catre jandarmii harghiteni in contextul celebrarii a 174 de ani de la inființarea Jandarmeriei Romane au loc astazi intre orele 10.00 și 13.00, in Miercurea Ciuc, Toplița, Gheorgheni și Odorheiu Secuiesc. Vor fi organizate activitați diverse și atractive, spune purtatorul…

- La propunerea Preafericitului Parinte Patriarh Daniel, in cadrul ședinței Per­manenței Consiliului Național Bisericesc au fost numiti trei noi consilieri patriarhali: pr. Adrian Agachi (Biroul de presa și relații publice), Razvan Mihai Clipici (Sectorul cultura, pictura și restaurare) si Augustin…

- Pompierii buzoieni intervin in aceast moment pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o locuința din municipiul Buzau, pe strada Academician Ștefan Minovici, zona Bazalt. ,,De urgența, la fața locului s-au deplasat trei autospeciale de stingere cu apa și spuma , o autocisterna ,o autospeciala de descarcerare…