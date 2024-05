Stiri pe aceeasi tema

- Sistemul de iluminat de la construcția numita ”Poarta Eroilor” a fost testat duminica, potrivit unui comunicat al primarului Daniel Baluța. Construcția e ridicata in intersecția Eroii Revoluției din Sectorul 4 al Capitalei, in zona in care se afla Cimitirul Eroilor, dar și Cimitirul Bellu și Cimitirul…

- Trotuarele de pe Bulevardul General Grigore Blan și strada Bistricioarei sunt sparte, la scurt timp dupa ce au fost pavate. Constructorul MIS Grup a fost nevoit sa sparga trotuarele din cauza unui cablu, care, se pare, ar asigura managementul traficului și comunicarea dintre stațiile de autobuz. La…

- Un teren viran, pe care erau mai multe cladiri dezafectate, a fost total transformat. La intersecția strazii Martir Ioan Stanciu cu strada Cosminului sunt acum cateva zeci de noi locuri de parcare, soluția aleasa pentru realizare fiind dalele inierbate. Tot acolo vor fi plantați mai mulți copaci. Terenul…

- Daniel Baluța a anunțat pe pagina sa de Facebook ca, in timpul nopții, constructorii au finalizat așternerea unui nou strat de asfalt la intersecția Eroii Revoluției. De asemenea, edilul Sectorului 4 a menționat ca lucrarile sunt in faza finala, o veste imbucuratoare pentru șoferii care tranziteaza…

- Cei de la Totul Verde au inceput sa amenajeze spații verzi, in primul rand in zona Eroii Revoluției, zona aflata in plina reamenajare! Apoi s-a intrat in zona Constantin Brancoveanu, iar in perioada urmatoare se va incepe plantarea de copaci in mai toate locațiile din sectorul 4.”Avem nevoie de aer…

- Primarul municipiului Constanta, Vergil Chitac a transmis printr un mesaj postat pe pagina sa de facebook ca lucrarile de reabilitare a parcului de la Gara progreseaza."Una dintre prioritatile mele este sa creez si sa modernizez cat mai multe spatii verzi in care cetatenii sa isi poata petrece timpul…

- Odata cu venirea primaverii, echipele Salpitflor Green SA incep lucrarile de reamenajare a spațiilor verzi din Pitești! Se degajeaza terenurile pentru a le pregati de regenerare peisagistica, se indeparteaza gardurile vegetale uscate și imbatranite și gardurile metalice. Citește și Atenție șoferi! Un…

- Edilul a mai precizat ca lucrarile in zona continua, mai ales ca temperaturile sunt optime pentru lucru. In plus, primarul a mai precizat ca se lucreaza și la scarile rulante, in timp ce alți muncitori finalizeaza pereții și tavanul din interior. „In paralel, se intervine la scarile rulante, la montarea…