- CFR Timisoara s-a alaturat rivalei din Deva in finala Cupei Romaniei la futsal, programata maine pe Bega. In a doua semifinala a Final Four-ului din sala „Constantin Jude”, elevii lui Robert Lupu s-au impus conform asteptarilor in fata Mausoleului Marasesti, dar au riscat sa fie egalati pe final. A…

- Timisoara are parte de o saptamana in care doua dintre echipele importante, CFR la futsal si SCM USV la rugby joaca cu trofeuri pe masa. Primii intra in arena baietii de la fotbal in sala, iar rugbistii au meci in weekend. La Final Four-ul stagiunii 2023-2024 a Cupei Romaniei, participa deținatoarea…

- CFR Timisoara are sansa de a castiga un prim trofeu la futsal, acasa, in sala „Constantin Jude”. Feroviarii de pe parchet gazduiesc turneul Final Four al Cupei Romaniei la inceputul lui aprilie si infrunta in semifinale Mausoleul Marasesti. Primul joc al turneului din „Olimpia” va fi intre Sepsi SIC…

- Sepsi SIC – Mausoleul Marașești 9-8 (6-3) In runda a doua a play-out-ului Ligii 1 la futsal, la Sfantu Gheorghe s-au intalnit sambata, 17 martie, ocupantele primelor doua locuri ale clasamentului – Sepsi SIC și ACS Mausoleul Marașești. „Meciul a constituit o permanenta cursa de urmarire din partea oaspeților,…

- Echipa momentului in voleiul feminin romanesc, CSM Constanta a realizat astazi, 11 martie 2024, o noua mare performanta, cucerind in premiera Cupa Romaniei Vicecampioana a Romaniei in sezonul trecut al Ligii Nationale, dar si castigatoare a Cupei Federatiei si a Cupei Romaniei la baschet 3X3, participanta…

- Turneul Final 8 al Cupei Romaniei la futsal pentru juniori sub 19 ani a fost gazduit, intre 1-3 martie, de Sala Sporturilor din Odorheiu Secuiesc. Vineri, 1 martie, au avut loc sferturile de finala: Sepsi SIC Sfantu Gheorghe – CS United Galați 4-1, CSM Tg.Mureș – Șoimii Șimand 9-0, FK Odorheiu Secuiesc…

- Primele doua clasate in Liga Nationala de baschet, la feminin, CSM Constanta vicecampioana editiei trecute si Sepsi SIC Sfantu Gheorghe campioana si detinatoarea Cupei Romaniei , se intalnesc astazi, 15 februarie 2024, de la ora 19.00, in Sala Sporturilor "Simona Amanarldquo; din Constanta, in cel mai…

- Un meci cat un campionat! Echipa feminina de baschet CSM Constanța primește vizita celor de la Sepsi SIC Sfantu Gheorghe in meciul sezonului de pe teren propriu. Joi, 15 februarie, de la ora 19.00, la Sala Sporturilor din Constanța, se va disputa cel mai așteptat meci al Ligii Naționale, fața in fața…