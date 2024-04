SCM Politehnica a câştigat un meci crucial la Vaslui Victorie extrem de importanta pentru handbalistii alb-violeti, azi in Moldova. SCM Politehnica s-a impus cu 27-25 dupa un meci strans in fieful contracandidatei la picaj CSM Vaslui. Elevii lui Pero Milosevic au avut destule emotii (si) pe terenul penultimei clasate. Aflate la doar doua puncte in spatele lui Poli inaintea meciului direct. Timisorenii nu au […] Articolul SCM Politehnica a castigat un meci crucial la Vaslui a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol: pressalert.ro

