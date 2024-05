Stiri pe aceeasi tema

- CFR Timisoara a cedat oarecum conform calculelor hartiei in prima mansa a finalei pe terenul favoritei United Galati. Gazdele s-au impus cu 5-2 (2-0) iar jocul 2 al disputei dupa regula cel mai bun din cinci intalniri are loc tot in Moldova. Banatenii s-au prezentat in Sala Sporturilor Dunarea dupa…

- CFR Timisoara are ocazia sa lupte pentru un trofeu in 2024. Dupa esecul din finala Cupei, cu Deva, feroviarii le-au luat fata rivalilor din judetul vecin in campionat si vor disputa lupta pentru locul 1 cu United Galati, pe care au invins-o ieri cu 7-5 in sala „Constantin Jude”. Jocul din penultima…

- CFR Timisoara a castigat ieri un duel-cheie pentru ultima parte a sezonului. Dupa esecul usturator din finala Cupei, acasa, „leoparzii” s-au impus pe terenul rivalei CSM Deva in antepenultima runda a play-off-ului. A fost un 2-1 dramatic, conturat pe final, rezultat in urma caruia echipa de pe Bega…

- SCM Timisoara a castigat ieri-seara la Ploiesti cel de-al patrulea joc din seria de play-out cu CSM Petrolul. Baschetbalistii alb-violeti s-au impus cu 87-85 dupa o repriza de prelungiri si au facut 3-1 la general. „Leii”, care doua zile mai devreme cedasera in aceeasi sala „Olimpia”, au avut parte…

- SCM Timisoara a cedat in cea de-a treia intalnire cu prahovenii dupa ce s-au impus in primele doua partide ale seriei din play-out (locurile 11-18). Ieri-seara a fost 83-79 pentru CSM Petrolul, care are sansa sa egaleze situatia la general acasa miercuri, zi in care daca se impun banatenii seria se…

- SCM Timisoara a obtinut a doua victorie la rand in play out cu CSM Petrolul Ploiesti. Ieri-seara a fost 74-69 in sala „Constantin Jude” dupa ce cu doua zile mai devreme baschetbalistii alb-violeti castigasera si intalnirea de la Arad (scor 72-65). „Leii” mai au nevoie de o victorie in seria din play…

- CFR Timisoara are sansa de a castiga un prim trofeu la futsal, acasa, in sala „Constantin Jude”. Feroviarii de pe parchet gazduiesc turneul Final Four al Cupei Romaniei la inceputul lui aprilie si infrunta in semifinale Mausoleul Marasesti. Primul joc al turneului din „Olimpia” va fi intre Sepsi SIC…

