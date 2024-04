Stiri pe aceeasi tema

- In exclusivitate pentru Star Matinal de la Antena Stars, Ana Baniciu a marturisit ca iși dorește sa nasca pe cale naturala. Artista este nerabdatoare sa-și țina bebelușul in brațe pentru prima data. Cantareața este pe ultima suta de metri cu sarcina, iar peste doar doua luni va naște. Iata ce declarații…

- In exclusivitate pentru Star Matinal de la Antena Stars, Andreea Banica a martursit ca o lasa pe fiica ei sa aleaga ce iși dorește sa faca in viața. Artista nu vrea sa o influențeze pe Sofia in niciun fel. Cantareața a facut declarații cu privire la acest aspect important din viața ei. Iata ce a marturisit…

- Sensy a simțit nevoia de o mica pauza, astfel ca și-a facut bagajele și a plecat in prima ei vacanța, dupa ce a devenit mamica pentru prima oara. Totuși, influencerița nu și-a luat fiul in concediu, ci a decis ca acesta este un moment perfect pentru a petrece cateva zile de relaxare in compania iubitului…

- Crina Matei are toate motivele sa radieze de bucurie! Cum se descurca artista in rolul de mamica, dupa ce a infiat o fetița. La inceput, ea a preferat sa țina totul departe de ochii curioșilor, motivand ca fiica ei este prea mica. Iata ce a marturisit de data aceasta, intr-un interviu exclusiv pentru…

- In exclusivitate pentru Star Matinal de la Antena Stars, Marius Vizante a marturisit ca iși rasfața soția ori de cate ori are ocazia. Actorul este foarte atent la partenera lui de viața și știe cum sa o mulțumeasca. Iata ce declarații a facut acesta pentru emisiune!

- In exclusivtate pentru Star Matinal de la Antena Stars, Diana Dumitrescu a marturisit ca este pregatita pentru al doilea copil. Viața actriței s-a schimbat foarte mult de cand il are pe Carol, fiul ei. Iata ce marturisiri a facut vedeta pentru emisiune!

- Au trecut mai bine de doi ani de cand Marisa Paloma a devenit mama. Influencerița recunoaște ca, in spatele vieții perfecte de pe Instagram, au existat și momente mai dificile, pe care le-a depașit cu ajutorul soțului ei, Liviu, cu care are și o fetița.

- Steliana Sima este un exemplu in viața pentru nepoata ei! Gabriela Vladu recunoaște ca s-a lasat mereu influențata de artista. Ce a marturisit cantareața, in exclusivitate pentru Antena Stars.