- Cristina Cioran și-a refacut viața amoroasa dupa desparțirea și scandalul de Alex Dobrescu, tatal fetiței sale. Pentru Cancan, fosta prezentatoare de televiziune anunța ca are planuri mari alaturi de noul iubit, chiar sa se mute din Romania. Ani de zile Cristina Cioran a format un cuplu cu Alex Dobrescu,…

- Cum s-a schimbat viața Xoniei, o data cu boala de care sufera. Vedeta vorbește despre cel mai sensibil subiect pentru ea. Artista face marturisiri emoționante despre relația cu Divinitatea, dar și despre semnul pe care Dumnezeu i l-a dat.

- Nicole Cherry, in varsta de 25 de ani, s-a casatorit civil cu Florin Popa in 2022, ziua in care și-a botezat și fetița. Cei doi nu au facu cununia religioasa și nici nu se grabesc sa faca asta. Artista și soțul ei formeaza unul dintre cele mai solide cupluri din showbiz, insa, recunoaște ca intre ei…

- Larisa Udila a devenit mama pentru prima data in urma cu trei ani, iar de atunci totul s-a schimbat radical pentru ei. Vedeta ne vorbește, in exclusivitate pentru Spynews.ro, despre cum arata acum viața sa și ne spune daca iși mai dorește inca un copil.

- Pe langa o cariera de succes in lumea muzicii, Marina Voica are și o poveste de viața impresionanta. Cantareața s-a casatorit la 19 ani cu primul ei soț, un coleg de facultate, dar ajung rapid la divorț. Viața i-a fost marcata și de povestea de dragoste traita alaturi de Laurențiu Cazan, dar și de iubirea…

- Roxana Dobrițoiu a fost la un pas de a ramane fara agoniseala de-o viața, totul dupa ce a raspuns unui apel telefonic in miez de noapte. Cantareața a tras o sperietura groaznica și susține ca a avut mare noroc. Ce s-a intamplat și ce semnal de alarma trage celor care sunt apelați de numere necunoscute.

- Micky, soția lui What's UP a facut primele declaratii dupa casatoria religioasa care a avut loc in toamna anului trecut. Cei doi și-au unit destinele la doi ani de cand s-au cunoscut, iar evenimentul a fost secret, departe de ochii curioșilor.What's UP a trimis invitația la eveniment cu o seara inainte,…

- Liviu Varciu a fost primul iubit al Claudiei Patrașcanu! Cei doi au avut o relație pe vremea cand aveau frumoasa varsta de 19 ani. Artista a vorbit despre vremea cand au fost impreuna. Iata ce a declarat fosta soție a lui Gabi Badalau!