Stiri pe aceeasi tema

- Adriana Bahmuțeanu și-a gasit puterea și a vorbit despre momentele in care a fost traumatizata de primul ei soț. Vedeta susține ca barbatul nu a mai ținut cont de nimic și i-a pus pistolul la tampla. Bruneta a trecut prin clipe de coșmar din cauza relației toxice pe care a avut-o.

- Oana Zavoranu a avut astazi un nou proces. Vedeta a facut primele declarații, dupa ce a ieșit din sala de judecata. Bruneta a fost acuzata de șantaj. Ce a marturisit, in exclusivitate pentru Antena Stars.

- Jenna Dewan a anunțat ca este insarcinata cu al treilea copil printr-un clip in care apare goala. Vedeta este deja mama a doi copii, Everly, din fosta casnicie cu Channing Tatum și Callum, din actuala relație.

- In urma cu aproximativ 10 ani, (poate) cea mai cunoscuta asistenta de televiziune din Romania arata cu totul diferit. Era bruneta, foarte slaba, purta parul lung sub forma de bucle și avea ochelari. Ieșea mereu in evidența prin stilul de imbracaminte și tocurile foarte inalte. Reușești sa o recunoști?…

- Un artist roman se pregatește de cel mai important eveniment la care a luat parte pana acum. Vedeta se pregatește sa se casatoreasca cu o prințesa din Africa, pas ce ii va schimba complet viața. Ce titlu va purta cantarețul dupa nunta și ce vedete ii vor fi nași. Un artist roman se insoara cu […] The…

- Ana Baniciu și Edy Kovacs au anunțat astazi ca vor deveni parinți pentru prima data. Vedeta a aflat ca este insarcinata la scurt timp dupa ce ea și soțul ei s-au casatorit religios. De atunci, au trecut patru luni pline de momente emoționante, unul dintre ele fiind cel in care Ana Baniciu i-a spus partenerului…

- O fosta concurenta de la Mireasa traiește cea mai frumoasa perioada din viața ei, asta dupa ce a aflat ca urmeaza sa devina mama. Tanara și iubitul ei, cu care s-a casatorit in urma cu cateva luni, vor fi parinți pentru prima data. Au dat vestea cea mare de Craciun.

- Este vestea momentului in showbiz-ul romanesc! Laura Cosoi este insarcinata din nou și va deveni mama pentru a patra oara! Actrița traiește cele mai frumoase momente alaturi de familia ei, la inceput de an. Aceștia se afla intr-o vacanța exotica, de unde a facut și marele anunț!