Vali Vijelie s-a desparțit de mama copiilor sai, fapt confirmat și de acesta. ”Din acest moment, fiecare iși vede de viața lui”, a declarat soția solistului. Carmen Rusu a dat de ințeles ca va continua sa se ocupe de afacerea imobiliara a familiei. Vijelie, pe numele sau Valentin Rusu, și Carmen, cea care i-a fost alaturi in ultimii 28 de ani, au cladit impreuna un imperiu imobiliar, fiind proprietari pe mai multe blocuri situate in București, majoritatea in sectorul 6, a caror construcție a fost finanțata integral de solist. Cunoscut pentru atenția cu care iși alege evenimentele, Vijelie , ”regele…